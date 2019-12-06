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موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا.. أيمن أشرف يحرج فايلر!

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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الاهلي
الاهلي
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ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الاهلي والهلال السوداني، ضمن فاعليات المجموعة الثانية من دور المجموعات، في دوري ابطال افريقيا، وتقام المباراة على ستاد السلام الدولي، تحت شعار "لابديل عن الفوز"، بعد خسارة المباراة السابقة أمام الترجي التونسي في معقله على ستاد رادس بنتيجة (1/0).

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا
ومن المتوقع أن يبدأ النادي الاهلي تشكيله في مباراته أمام الهلال السوداني بطريقة لعب "4-2-3-1"، التشكيل الأمثل للمدرب رينيه فايلر لضغط المنافس في وسط الملعب والاستحواذ أطول وقت ممكن على الكرة.

أيمن أشرف يحرج فايلر في التشكيل
وشهدت مباراة الاهلي السابقة أمام النجم الساحلي التونسي طرد اللاعب أيمن أشرف في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، مما أثر سلبيًا على نتيجة المباراة التي خسر الاهلي فيها بنتيجة (1/0)، بعدما استكمل اللقاء بـ 10 لاعبين فقط، وفي مباراة اليوم أمام الهلال السوداني، لم يكن لدى السويسري رينيه فايلر خيار سوى المفاضلة بين ياسر إبراهيم أو الدفع باللاعب أحمد فتحي قلب الدفاع.

والتشكيل المتوقع للنادي الاهلي أمام الهلال السوداني، سيكون كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامى ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وتحدث الخبراء حول التشكيل المتوقع لنادي الهلال السوداني لصد تشكيل الاهلي الهجومي بطريقة "4-4-2"، ولكن مدرب الهلال "صلاح ادم" دائمًا ما يفاجئ الخصم بتغيير التشكيل في اللحظات الأولي من المباراة لتشتيته.

والتشكيل المتوقع لفريق الهلال السوداني أمام النادي الاهلي، سيكون كالآتي:

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله.

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد.

خط الهجوم: محمد موسى الضي - وليد الشعلة.

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا
تقام مباراة الاهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة "السعودية"، ويمكنك أن تتابع المباراة على قناة بي ان سبورت "bein sport"، عبر القمر الصناعي نايل سات "nile sat".

التردد: 11054 أفقي 

معامل ترميز: 27500

ويمكنك متابعته قناة بي ان سبورت "bein sport"، على القمر الصناعي سهيل سات:-

التردد: 11566 أفقي

معامل الترميز: 27500
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