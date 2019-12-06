Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج النيابه العامه السعودية 1441 | ظهرت الآن أسماء المرشحين في وظائف النيابة الإدارية عبر موقع جدارة Jadara للتوظيف

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:00 م
Advertisements
النيابه العامه السعودية
النيابه العامه السعودية
Advertisements
نتائج النيابه العامه السعودية 1441 | ظهرت الآن أسماء المرشحين في وظائف النيابة الإدارية عبر موقع جدارة Jadara للتوظيف برقم الهوية

نتائج النيابه العامه، ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن نتائج القبول في النيابة العامة 1441، والتي يبحث عنها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية للحصول على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية تم التقديم عليها من خلال وزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، وفاضلت النيابه العامه بين كافة المتقدمين على وظائفها لإعلان أسماء المرشحين للدخول في المقابلات الشخصية.

ودعت النيابه العامه السعودية كافة المرشحين والمرشحات المعلن أسماءهم عن طريق المفاضلة التي تم إجراءها عبر إعلان وظائف النيابة الإدارية عبر بوابة الخدمة المدنية في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن أرقام الهويات الخاصة بهم وذلك من أجل إجراء المقابلات الشخصية، والتي من المقرر أن يتم عقدها في مقر النيابه العامه الرئيسي في طريق الملك فهد بمدينة الرياض.

نتائج النيابه العامه 1441
أوضحت النيابه العامه السعودية، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضـغــط هـنـا)، كما أكدت النيابه العامه على ضرورة الحضور في تمام الساعة 8 صباحًا السعودية، وذلك في اليوم المحدد للمقابلة الشخصية، ويجب اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به من خلال بوابة التوظيف السعودية (جدارة)، كما أوضحت النيابه العامه أنه لا يمكن الدخول إلى المفاضلة بدون اصطحاب هذه الأوراق المطلوبة.

كافة الوثائق والأوراق المطلوبة لمطابقة وظائف النيابه العامه 1441

- الهوية الوطنية الخاصة بك.

- أصل وثيقة التخرج على أن يكون التقدير العام وتاريخ التخرج واضح.

3- وثيقة المعادلة من التعليم العالي للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

يجب على الراغبين بالاطلاع على نتائج قبول وظائف النيابه العامه 1441 ومتابعة أسماء المرشحين والمرشحات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رابط نتائج وظائف النيابه العامه 1441 جداره وظائف إدارية
يمكن الاطلاع علي اسماء المقبولين من الرجال والنساء من خلال الرابط (اضغط هنا).

الجدير بالذكر أن النيابة العامة، قد طرحت عدد من الوظائف الشاغرة في العام الحالي 1441، وذلك ضمن  خطة النيابة لتمكين الشاب السعودي في وزارة الخدمة المدنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف النيابة الادارية وزارة الخدمة المدنية نتائج النيابه العامه السعودية 1441 نتائج القبول في النيابه العامه 1441 نتائج القبول في النيابة العامة 1441 موقع جدارة للتوظيف جدارة النيابه العامه النيابة العامة المقابلات الشخصية السعودية Jadara

أخبار تهمك

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

Time Sport «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشرAHLY ONLINE

منذ 43 دقيقة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعة و نصف

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ 35 دقيقة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

جدارة أون لاين.. إليك إجابات جميع الأسئلة الشائعة عن منظومة التوظيف الإكتروني بالسعودية

جدارة | شروط التقديم في وظائف التعليم بالمملكة وطريقة التسجيل الجديد لطلب التوظيف الإلكتروني .. اعرف التفاصيل الكاملة

جدارة | ترقبوا وظائف مصلحة السجون 1441 الإدارية وزارة الخدمة المدنية بالسعودية والشروط المطلوبة وطرق التسجيل الجديد

جدارة.. فتح باب التسجيل على وظائف مديرية السجون الآن عبر هذا الرابط ويغلق مساء اليوم

جدارة | وزارة الخدمة المدنية تفتح باب التسجيل على وظائف مصلحة السجون عبر هذا الرابط eservices.mcs.gov.sa اعرف الشروط

نظام جدارة.. كل ما تود معرفته عن أول منظومة توظيف إلكتروني في السعودية (التفاصيل الكاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status