نتائج النيابه العامه السعودية 1441 | ظهرت الآن أسماء المرشحين في وظائف النيابة الإدارية عبر موقع جدارة Jadara للتوظيف برقم الهوية





نتائج النيابه العامه، ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن نتائج القبول في النيابة العامة 1441، والتي يبحث عنها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية للحصول على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية تم التقديم عليها من خلال وزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، وفاضلت النيابه العامه بين كافة المتقدمين على وظائفها لإعلان أسماء المرشحين للدخول في المقابلات الشخصية.





ودعت النيابه العامه السعودية كافة المرشحين والمرشحات المعلن أسماءهم عن طريق المفاضلة التي تم إجراءها عبر إعلان وظائف النيابة الإدارية عبر بوابة الخدمة المدنية في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن أرقام الهويات الخاصة بهم وذلك من أجل إجراء المقابلات الشخصية، والتي من المقرر أن يتم عقدها في مقر النيابه العامه الرئيسي في طريق الملك فهد بمدينة الرياض.

نتائج النيابه العامه 1441 أوضحت النيابه العامه السعودية، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي ( اضـغــط هـنـا )، كما أكدت النيابه العامه على ضرورة الحضور في تمام الساعة 8 صباحًا السعودية، وذلك في اليوم المحدد للمقابلة الشخصية، ويجب اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به من خلال بوابة التوظيف السعودية (جدارة)، كما أوضحت النيابه العامه أنه لا يمكن الدخول إلى المفاضلة بدون اصطحاب هذه الأوراق المطلوبة.



كافة الوثائق والأوراق المطلوبة لمطابقة وظائف النيابه العامه 1441





- الهوية الوطنية الخاصة بك.





- أصل وثيقة التخرج على أن يكون التقدير العام وتاريخ التخرج واضح.





3- وثيقة المعادلة من التعليم العالي للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة.





يجب على الراغبين بالاطلاع على نتائج قبول وظائف النيابه العامه 1441 ومتابعة أسماء المرشحين والمرشحات عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





رابط نتائج وظائف النيابه العامه 1441 جداره وظائف إدارية يمكن الاطلاع علي اسماء المقبولين من الرجال والنساء من خلال الرابط ( اضغط هنا ).





الجدير بالذكر أن النيابة العامة، قد طرحت عدد من الوظائف الشاغرة في العام الحالي 1441، وذلك ضمن خطة النيابة لتمكين الشاب السعودي في وزارة الخدمة المدنية.