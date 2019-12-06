رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.





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تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"





يدخل فريق الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .





مباراة اليوم الأهلي المصري والهلال السوداني موعد المباراة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة - 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة بي إن سبورت اتش دي 1 معلق اللقاء حفيظ دراجي





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لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."





رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1 ، وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".





رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال السعودي في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 .

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW













صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا .

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

ويستغل الأهلي عاملي الارض و الجمهور وخاصة أن المباراة علي ملعب " النادي الاهلي " الذي اعلن عنه مساء أمس في احتفالية كبيرة بداخل أستاد "التتش " ، وأختتم الفريق مساء أمس الخميس تدريباته تحضيراً لمواجهة اليوم ويعتبر لقاء مصيري بالنسبة للأحمر ، ويذكر أن المران جاء خفيفاً وترفيهياً للغاية من أجل تغلب الفريق علي حالة الاجهاد والتعب الذي يواجهه وضغط المباريات ، وخاض اللاعبين تقسيمة جماعية لكرة اليد ، وخاض محمد الشناوي وشريف أكرامي ومصطفي شوبير تمرينات فنية قوية للغاية .









رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

وبعد المران عقد السويسري رينية فايلر محاضرة فنية بالفديو في معسكر الفريق ، وتضمن لقطات لمباريات الهلال السودني كي يرصد نقاط الضعف والقوة لدي خصمه ، ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اليوم زيه التقليدي الذي يتكومن من القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأحمر ، بينما يأتي الهلال بالطقم الازرق بالكامل .

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

وتحث اللاعب : رامي ربيعة عن مواجهة الهلال قائلاً نحن نسعي لفوز وحصد النقاط وتعويض الخساره في المباراة الاولي امام النجم الساحلي ، وتابع حديثه جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة وعلي أتم استعداد للمباراة من حصد اول ثلاثنقاط غالية بالنسبه لنا ، وعلي علي أمر حضور الجماهير قائلا هذا الامر جيد للغاية من اجلنا ويسعد اللاعبين وهو أمرايجابي وحافزاً كبير والجماهير هي خير دافع لنا من أجل الفوز ونسعي لاسعادهم ، واختتم حديثه الجميع علي قلب راجل واحد وهدفنا هو التغلب علي المنافس .













رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW





ابدي المدير الفني للهلال السودني صلاح ادم عن مدي سعادته بالتواجد في مصر ومواجهة الأهلي ،وقال سعيد للغاية بوجودي في مصر وتردبت من قبل في نادي الشرطة ، اضاف في تصريحاته قائلاً مواجهة الاهلي لم تكن سهلة اطلاقا وهي مهمة للغاية بالنسبه لنا ،نحن نحمل مشؤلية 37 مليون مشجع للهلال ونريد اسعادهم كما هو الحال في النادي الاهلي الذي يحمل متطلعات 100 مليون مشجع ، نحن نسعي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم ، الجمهور أهم شي في اللقاء وواجب علينا اسعاده ، ونحن لا نخشي جمهور الأهلي ونحتول بقدر الامكان لخطف الثلاث نقاط والانفراد بالصدراة ، واكد بيشا لاعب الفريق انه يرغب في تقديم مباراة قوية وكبيرة للغاية امام الاحمر اليوم .





الأهلي خسر الجولة الأولى بهدف نظيف في ملعب رادس أمام النجم الساحلي بعد أن خاض أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً.





لكن منافس العملاق الأحمر حقق بداية أفضل وفاز في ملعبه بهدفين مقابل هدف على فريق بلاتينيوم من زيمبابوي ليتصدر المجموعة.





وتنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورت" UHF32 والتي يمكن الحصول عليها لطرق مختلفة لمن يشاهدها للمرة الأولي من أجل متابعة الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر ، يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته 0-1 أمام





مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز على نظيره السوداني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه 2-1 على ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأولى، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار

يلتقي فريقي الاهلي والهلال السوداني ضمن دور المجموعات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد السلام ، خاض الشياطين الحُمر اللقاء الماضي وتلقي هزيمة من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد وذلك على الملعب الاوليمبي برادس ، على الجانب الآخر يتصدر انادى الهلال السوداني لمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من فوز في اللقاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي فريق بلاتينوم حيث يتعادل مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف ، واليوم النادى الأهلي فرصته في حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده والبقاء علي قمة المجموعة من أجل أستكمال مشواره الكروي بإفريقيا ، الجدير بالذكر أن النادى الأهلي فاز على فريق بني سويف في كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ويصعد إلي دور ال16..





تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..









يعود النادي الأهلي للعب بين جماهيره في ملعبه الجديد “استاد السلام” لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري الابطال





الأهلي خسر الجولة الأولى بهدف نظيف في ملعب رادس أمام النجم الساحلي بعد أن خاض أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً.





لكن منافس العملاق الأحمر حقق بداية أفضل وفاز في ملعبه بهدفين مقابل هدف على فريق بلاتينيوم من زيمبابوي ليتصدر المجموعة.



