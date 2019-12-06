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صلاح عبد الله: حمدي الميرغني أطيب من أوس أوس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
لمياء علي
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داعب الفنان صلاح عبد الله، نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني، الذي رزق بمولودته الأولى تمارا من زوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح.

ونشر صلاح عبدالله كلمات من القلب يهنئ الميرغني بها قائلًا:  "من أطيب وأجدع الشباب اللي قابلتهم في حياتي، وأطيب من أوس أوس ههههه، قولوا للميرغني مبروك يا أبو تمارا وتتربى في عزك ياحمدي".

وكان الفنان حمدي الميرغني، قد علق بكلمات من القلب عبر من خلالها عن محبته الشديدة لمولودته، وقال: "الحمدلله اللهم انبتها نباتا حسنا، شعور غريب لما اسمك يتكتب في خانة الأب".

وتلقى الميرغني التهاني القلبية من قبل الجمهور ونجوم الفن الذين هنأوه بالمولودة.
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