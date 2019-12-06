Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في ألمانيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:51 م
Advertisements
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك بألمانيا يوم 25 ديسمبر القادم.

حيث نشر عاصي صورة البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عاصي على الصورة قائلاً :"إلى جمهوري الحبيب سأكون معكم في ألمانيا يوم 25 ديسمبر".

ومن جهة أخري يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا، ضخمًا بالقاهرة وذلك يوم 31 ديسمبر القادم، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك في فندق كونكورد السلام.

يُشار أنَّ الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الشهور الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى،وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وبعدها قام بإجراء عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.

وعلى صعيد آخر، طرح عاصي الحلاني مؤخرًا، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "الوطن"، وذلك إهداء إلى الشعوب العربية.

كما خضع عاصي الحلاني في يوم ميلاده، لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ معدنية من يده،حيث نشر عاصي الحلاني، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمني أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تعاون بين قوات الأمن وجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 22 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 19 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعة و 12 دقيقة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 11 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

04:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status