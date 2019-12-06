تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في ألمانيا

يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك بألمانيا يوم 25 ديسمبر القادم.



حيث نشر عاصي صورة البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق عاصي على الصورة قائلاً :"إلى جمهوري الحبيب سأكون معكم في ألمانيا يوم 25 ديسمبر".



ومن جهة أخري يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.



وفي سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا، ضخمًا بالقاهرة وذلك يوم 31 ديسمبر القادم، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك في فندق كونكورد السلام.



يُشار أنَّ الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الشهور الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى،وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وبعدها قام بإجراء عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.



وعلى صعيد آخر، طرح عاصي الحلاني مؤخرًا، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "الوطن"، وذلك إهداء إلى الشعوب العربية.



كما خضع عاصي الحلاني في يوم ميلاده، لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ معدنية من يده،حيث نشر عاصي الحلاني، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمني أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".

