يلا شوت YALLa Ragaa مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الرجاء

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الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب
الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب
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يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيف ثقيل على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.

المباراةالرجاء البيضاوي وفيتا كلوب
موعد المباراة18:00 مساء بتوقيت القاهرة 
 

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساء بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1  الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

ويذكر أن فيتا كلوب تلقي هزيمة خارج ملعبه الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما تلقي أيضا فريق الرجاء أيضا هزيمة على ملعبه من فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد.


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