"وسط الظروف اللبنانية الصعبة".. فنانة عربية تشارك محبيها بشكل المنزل الذي تحلم به

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أحلامها مع متابعيها وذلك عبرموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



ويبدو أن الأوضاع اللبنانية الراهنة أصبحت تؤثر على الظروف المعيشية.للمواطنين هناك، ولذلك نشرت نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو لمنزل في أحلامها، وبالفعل فهو ذو مظهر جميل ومغطى بالأشجار وفي مكان يسوده الهدوء كما لوكان بالجنة.



وقالت نادين لمتابعيها "مين عبالو هيك"، ليرد عليها متابعوها بتعليقات كثيرة جاءت جميعها بأن هذا المكان هو حلم لهم أيضًا ويتمنوا العيش بداخله بعيدًا عن ضجيج الحياة عامة وفي لبنان خاصة.



من جانب آخر، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.



جدير بالذكرأن نادين قد حصدت جائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.



مسلسل "خمسة ونص" استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.

