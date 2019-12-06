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حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برفقة محمد طلحه مدير عام إدارة السياحة ومجموعة من مفتشي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وسط الإسكندرية "قيمة مضافة"، حملة مكبرة بشارع فؤاد، بهدف التاكد من التزام المنشآت بالأسعار المعتمدة وكذلك عدم تطبيق نظام الخدمة ونظام المينيمم تشارج.

شملت الحملة المرور على عدد ١٨ منشأة، وإتضح إلتزام 10 منشآت منهم، فيما تناوعت مخلفات الـ 8 منشات الأخرى ما بين تهرب ضريبى وجاري التعامل معها من قبل مفتشي الضرائب، ومخالفات عدم إبلاغ عن قائمة الاسعار وتم تحرير محضر بالمخالفة، وعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وجاري ابلاغ الحي ورئاسة مصلحة التهرب الضريبي لاتخاذ الاجراءات العاجلة، ومخالفة بيع بازيد من الاسعار وتم تحرير محضر بالمخالفة، وتحصل ضريبة بدون تسجيل.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الحملات تستهدف كافة المناطق بكل الأحياء مع استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى الموجودة والمثبتة على الصفحة الرسمية للادارة المركزية للسياحة والمصايف.
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبي في شارع فؤاد بالإسكندرية (صور)
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مصر ضرائب حملة مكبرة اخبار

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