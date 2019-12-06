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البريد المصري يفوز برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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رئيس البريد عصام الصغير
رئيس البريد عصام الصغير
احمد الشيخ
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فاز البريد المصرى برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية لمدة عامين وذلك خلال فعاليات منتدي البريد الافريقي و الذي تختتم اعماله اليوم.

 


الفوز يكمل سلسلة النجاحات التى بدأ البريد المصري:


قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن فوز البريد المصري برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية يمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى  المتمثل فى المشاركات الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية ويأتى استكمالاً لسلسلة النجاحات التى حققها البريد المصرى خلال الفترة الماضية

و أوضح عصام الصغير أن رابطة رؤساء الهيئات البريدية الافريقية هي الرابطة الاهم على الساحة الافريقية حيث انها المسؤلة عن وضع خطط التنمية الاقليمية الافريقية وتنسيق المواقف تجاه المقترحات التي تتعلق بمستقبل الخدمات البريدية في افريقيا، بالاضافة الى تحديد البرامج التدريبية التي تطلبها البلدان الافريقية وتتولي مع الاتحاد البريدي الافريقي الشامل مخاطبة المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لتنظيم تلك البرامج وتمويلها بهدف رفع كفاءة العاملين بالادارات البريدية الافريقية كما تسعى البلدان الافريقية من خلاله الي تعزيز التعاون البيني والفني المشترك ونقل الخبرات بهدف الوصول للتكامل الافريقي في كافة المجالات وبخاصة التجارة الالكترونية و اللوجيستيات و الخدمات المالية .

 


 

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