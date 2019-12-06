"تجنني".. نوال الزغبي تحول حفلها بموسم الرياض إلى ثورة جماهيرية

في واحدة من أجمل الليالي، أطلت النجمة الذهبية نوال الزغبي، على جمهورها في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، مساء أمس وسط حضور جماهيري ضخم تخطى آلاف الأشخاص ممن يعشقون السهر على صوت نوال الجهور.



ولفتت نوال الزغبي الأنظار بإطلالة ذهبية مثل حنجرتها، وكان الفستان ملئ بالتفاصيل البراقة التي أضفت طابعًا خاصًا لظهورها على المسرح.



ولذلك، فقد أشاد الجمهور عبر المنصات الإلكترونية، بأناقة الزغبي التي كانت ليست بالأمر الجديد عليها، فدائمًا ماتعودهم على الشياكة وحسن اختيار أزياء ملائمة لقوامها.



وصدحت نوال الزغبي بصوتها في أرجاء الحفل، وغصت السهرة بالتصفيق الحاد لها والتفاعل مع الأغاني التي قدمتها بصوت عال.



ومن المقرر أن تحيي نوال الزغبي حفلًا غنائيًا مساء الجمعة المقبلة، في دبي بالقرية العالمية بالإمارات العربية المتحدة.

