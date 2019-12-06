



كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك



وقاد كارتيرون المسئولية الفنية للفريق لأول مرة في مباراة الشرقية الأخيرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.



وتعاقد الزمالك مع كارتيرون مؤخرًا ليحل محل الصربي ميتشو المدير الفني السابق والذي رحل بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال افريقيا.



واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على عدم اصطحاب أي مساعدين أجانب للجهاز المعاون له والاكتفاء بالجهاز المعاون المصري المكون من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز بجانب عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.



في الوقت الذي عاد اليوناني أنطونيو لمنصبه كمدرب لأحمال الزمالك من جديد بعدما رحل في وقت سابق عن الفريق.



وضمت قائمة الزمالك كل من :

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.



اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإدارة البيضاء على عدم ضم مساعدين أجانب للجهاز المعاون له.