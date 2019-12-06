Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:45 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
Advertisements
اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإدارة البيضاء على عدم ضم مساعدين أجانب للجهاز المعاون له.

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

وقاد كارتيرون المسئولية الفنية للفريق لأول مرة في مباراة الشرقية الأخيرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وتعاقد الزمالك مع كارتيرون مؤخرًا ليحل محل الصربي ميتشو المدير الفني السابق والذي رحل بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال افريقيا.

واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على عدم اصطحاب أي مساعدين أجانب للجهاز المعاون له والاكتفاء بالجهاز المعاون المصري المكون من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز بجانب عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

في الوقت الذي عاد اليوناني أنطونيو لمنصبه كمدرب لأحمال الزمالك من جديد بعدما رحل في وقت سابق عن الفريق.

وضمت قائمة الزمالك كل من :
محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

تعاون بين قوات الأمن وجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 21 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- صلاح محسن خارج قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 10 ساعة

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

12 قناة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

12 قناة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status