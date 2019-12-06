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سوق الوظائف في كندا يخسر 71200 وظيفة
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:36 م
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رويترز
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أظهرت
بيانات من هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن سوق الوظائف في كندا خسرت 71200
وظيفة في نوفمبر في القوت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى 5.9 % وهو أعلى مستوى له في أكثر من
عام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والادارة
العامة.
وقالت
هيئة الاحصاء إن عدد الموظفين الدائمين قفز 4.4 % مجاريا الزيادة التي سجلها
في أكتوبر.
ويعد معدل
البطالة في نوفمبر هو الأعلى في كندا منذ أن بلغ 6.0 % في أغسطس 2018.
و كشفت هيئة الاحصاء أن قطاع الصناعات التحويلية خسر
27500 وظيفة الشهر الماضي، بينما فقدت الإدارة العامة 24900 وظيفة.
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