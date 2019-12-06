سوق الوظائف في كندا يخسر 71200 وظيفة

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن سوق الوظائف في كندا خسرت 71200 وظيفة في نوفمبر في القوت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى 5.9 % وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والادارة العامة.

وقالت هيئة الاحصاء إن عدد الموظفين الدائمين قفز 4.4 % مجاريا الزيادة التي سجلها في أكتوبر.

ويعد معدل البطالة في نوفمبر هو الأعلى في كندا منذ أن بلغ 6.0 % في أغسطس 2018.

و كشفت هيئة الاحصاء أن قطاع الصناعات التحويلية خسر 27500 وظيفة الشهر الماضي، بينما فقدت الإدارة العامة 24900 وظيفة.

وقال محللون إن كثير من الوظائف التي فقدت في الإدارة العامة كانت بسبب انتهاء عملية الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر.