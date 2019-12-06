البورصة السعودية تعلن عن موعد بدأ التداول على أسهم ارامكو

أعلنت البورصة السعودية، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية اعتبارا من 11 ديسمبر.

وقام عملاق النفط السعودي يوم الخميس بتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، ليجمع 25.6 مليار دولار ويتخطى الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة الذي جمع 25 مليار دولار في2014.

وكان ارامكو اعلنت عن طرح حصة بنسبة 1.5% من رأسمالها بالبورصة السعودية، حيث اغلقت بابا الأكتتاب في 4 ديسمبر الماضي.