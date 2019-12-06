أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس غداً السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن طقس غداً السبت، الموافق 7/12/2019، حيث يسود البلاد، طقس دافئ على السواحل الشمالية، وباقي الأنحاء نهاراً، مع برودة في الساعات المتأخرة من الليل.





وتتوقع الأرصاد سقوط للأمطار، على شمال وشرق البلاد، ومناطق من سيناء، نتيجة لتجمع بعض السحب المنخفضة.





وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرؤية تقل صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ نتيجة لوجود الشبورة المائية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية، علي السواحل الشرقية جنوب سيناء، والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





بينا بدرجات الحرارة المتوقعة غداً السبت في مصر وبعض المدن العربية:-







