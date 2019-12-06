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تعاون بين قوات الأمن وجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:53 م
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جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
محمد الصو
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شهدت منطقة السلام، حضور كثيف من قبل جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التواجد داخل ملعب "الأهلي" لمشاهدة مباراة الفريق ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتواجدك الجماهير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل بداية المباراة حيث قامت بأداء صلاة الجمعة بالمساجد المحيطة، ثم العودة للدخول إلى مدرجات الملعب.

وشهدت عملية تأمين الجماهير من قبل القوات الأمنية، سهولة ويسر حيث سمحت بفتح المدرجات عقب صلاة الجمعة مباشرةً خوفًا من الإزدحام والتكدس خارجه.

وكانت الجهات الأمنية سمحت بحضور 15 ألف متفرج من جماهير القلعة الحمراء، لمؤازرة الفريق أمام بطل السودان بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويحل الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي، بملعب "الأهلي" معقل الشياطين الحُمر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الأهلي مشواره بدور المجموعات بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في رادس بتونس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
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