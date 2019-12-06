إسترجاع ضيعة دولية فلاحية تمسح أكثر من 500 هكتارا بقبلاّط

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية باجة أمس الخميس 05 ديسمبر 2019 من استرجاع ضيعة دولية فلاحية معروفة بـ" السعيدية" تمسح قرابة 548 هك منها 378 هك لأراضي محترثة و 100 هك غراسات لوز و31 هك مساحات رعوية، إلى جانب فضاأت ومساحات حيوية للبناأت وأراضي غير محترثة ، كائنة بمعتمدية قبلاّط من ولاية باجة.





وقد تم استرجاع الضيعة المذكورة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على اثر تنفيذ قرار إسقاط حق في التسويغ ضد شركة الاحياء وتنمية الفلاحية "السعيدية" صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





وقد سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة الضيعة المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية بولاية باجة (وحدة التصرف في الضيعات الدولية المسترجعة باجة 1) للتعهد والتحوز بها بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال.





جدير بالذكر أن المساحة الجملية للعقارات الدولية المسترجعة قد بلغت إلى حد الآن في ولاية باجة ما يناهز 14.443هك تم استردادها اثر تنفيذ قرارات إخلاء او قرارات إسقاط حق او أحكام قضائية أو حتى بصفة رضائية.