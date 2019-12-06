"ياريتك فاهمني".. أنغام تتألق في السعودية وتصرف غريب لزوجها.. صور

تألقت النجمة أنغام، بحفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أقيم ليلة أمس الخميس الموافق 5/12/201، على مسرح "أبو بكر سالم"، بالمملكة العربية السعودية.









أنغام تبهر الحضور





قدمت أنغام، تشكيلة من أجمل أغانيها، ولاقت استحساناً كبيراً، من قبل الجماهير الكبيرة، التي حضرت لتشاهد حفل المطربة الكبيرة، وتغنت بمجموعة مميزة من الأغاني، منها "هدنة" و"حالة خاصة جداً"، "حبايبنا".









حفاوة كبيرة بالنجمة أنغام





ووسط أجواء صاخبة، مليئة بالسعادة والفرح، أبدعت أنغام في تأدية أحدث أغانيها "ياريتك فاهمني"، ضمن ألبوم "حالة خاصة جداً"، لتلقى سيلاً من التصفيق الحاد، والتفاعل الكبير، من قبل الحضور.









أنغام برفقة زوجها





وأثار زوج المطربة أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الجدل في ظهوره رفقة زوجتها، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وصوله الرياض مع زوجته، وهو يضع يديه في "جيبه"، لينال سيلاً من الاتهامات بالغرور، ليضع نفسه في مأزق كبير، ويضع نفسه في مرمى الانتقادات.



