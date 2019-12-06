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وزير الخارجية: لا يوجد تغير في سياسة قطر.. ولكن الأمل موجود (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبحث عن الحلول لكل القضايا، وترغب في تكوين علاقات مشتركة تستند لتاريخ طويل، وعلاقات متبادلة.

وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أسلوب قطر في استضافة الجماعات الإرهابية، والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة، وتدخلاتها في غزة وليبيا، أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا يوجد تغير في سياسات قطر، ولكن الأمل موجود دائما.

وأكد وزير الخارجية، أن أمن واستقرار مصر سينعكس على المنطقة، وعدم الاستقرار في مصر سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، حيث أن مصر تقوم بمسوليتها في توفير مناخ التعاون، وتتعامل مع كل قضايا المنطقة بشكل سلمي ودبلوماسي.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري

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