وزير الخارجية: لا يوجد تغير في سياسة قطر.. ولكن الأمل موجود (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبحث عن الحلول لكل القضايا، وترغب في تكوين علاقات مشتركة تستند لتاريخ طويل، وعلاقات متبادلة.





وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أسلوب قطر في استضافة الجماعات الإرهابية، والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة، وتدخلاتها في غزة وليبيا، أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا يوجد تغير في سياسات قطر، ولكن الأمل موجود دائما.



