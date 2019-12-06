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الأمم المتحدة تكشف عدد المعتقلين في احتجاجات إيران

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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الاحتجاجات الإيرانية
الاحتجاجات الإيرانية
وكالات
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كشفت منظمة الأمم المتحدة، عدد المعتقلين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.

 

وأوضحت المنظمة،  في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص رهن الاعتقال لمشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.

 

وانتقدت الأمم المتحدة، في البيان، انعدام الشفافية فيما يتعلق بالضحايا والمعاملة التي يتلقونها.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنه "على الرغم من ارتفاع عدد المعتقلين، فإن الاعتقالات مستمرة بجميع أنحاء البلاد".

 

وامتدت الاحتجاجات الكبرى حول ارتفاع أسعار الوقود في إيران والتي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أكثر من 189 مدينة في جميع محافظات إيران.

 

واستهدفت الشعارات المناهضة خلال الاحتجاجات النظام الإيراني ورموزه مطالبة بتغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد.

 

وفقاً لتقارير وحدات المقاومة والشبكة الاجتماعية قُتل ما لا يقل عن 1000 متظاهر بالرصاص في الشوارع، وأصيب أكثر من 4000 جريح، وتم اعتُقل أكثر من 12000.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الأمم المتحدة عدد المعتقلين ايران الاحتجاجات الايرانية

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