7 أسباب تفسر كره الناس لك دون سبب

لماذا يكرهونني؟

هل يكرهك الناس دون سبب؟

هل تتساءل لماذا يكرهك بعض الناس؟

هل تعتقد أن هناك شيئا خطأ معك؟



حسنا هناك بالتأكيد شيء خاطئ. لكن الخبر السار هو أنه لا يوجد شيء خاطئ بالنسبة لك. لكن ربما يكرهك بعض الناس لانك:



1- تذكرهم بفشلهم

الكراهية هي العاطفة التي يستخدمها العقل للحفاظ على الشخص آمن من خلال إبعاده عن الأشخاص الذين قد يؤذونه. إذا كنت ناجحًا في أي شيء، فقد يشعر بعض الناس بأنهم خاسرون عندما يرونك، وينتج عن ذلك الكراهية لحمايتهم. بمعنى آخر، قد يكرهونك لأنك جيد حقًا.



2- تذكرهم بما ينقصهم

يريد جميع البشر أن يكونوا الأفضل بين أصدقائهم، لكن هناك آخرين غير مستقرين نفسيًا يكرهون من هم أفضل منهم في أي شيء. هل تحصل على درجات أفضل؟ هل لديك المزيد من الاصدقاء؟ هل تبدو أفضل قليلا؟ هل لديك هيئة أفضل؟ هل لديك وظيفة أفضل؟ ربما تكون مكروه بسبب ذلك.



3- تذكرهم بماضيهم الرهيب

إذا قمت بتذكير شخص بشخص اخر كان سئ معه فقد يكرهك ايضا. تكمن المشكلة هنا في ماضي هذا الشخص وليس معك.



4- لأنهم يشعرون بأنهم بلا قيمة

يضع الناس الشجعان الأهداف ويسعون لتحقيقها. يهرب الجبناء من الأهداف الكبيرة ثم يسعون لتحقيق انتصارات رخيصة للشعور بالرضا عن أنفسهم. بعض الأمثلة على الانتصارات الرخيصة هي النميمة، وإسقاط شخص ما أو تنمره. كل هذه الإجراءات تساعد الشخص الذي يشعر بالفعل أنه بلا قيمة علي الشعور بتحسن كبير.



5- تذكرهم بأنفسهم

واحدة من أفضل آليات الدفاع التي يستخدمها العقل لمساعدة الناس على إنكار عيوبهم الشخصية هي إلقاء اللوم على شخص آخر. عادة ما يخطط الناس للتغاضي عن أخطائهم الخاصة لإقناع أنفسهم بأنهم بلا عيوب.



6- لا يشعرون بالأمان من حولك

يكره الناس الأشخاص الذين لا يشعرون بالأمان حولهم. أولئك الذين يعانون من القلق أو أولئك الذين يخافون الاختلاط بأشخاص جدد قد يكرهون الغرباء لمجرد أنهم لا يشعرون بالأمان حولهم. إنهم يفضلون دائرة صغيرة من الأصدقاء تمنحهم الأمان الذي يحتاجونه.



7- يعتقدون أنك تهديد

في بعض الأحيان قد يكرهك أحد الأشخاص لأنه يعتقد أنك تهديد. يكره الجبناء والضعفاء تلقائيًا أي شخص قد يهدد مناصبهم (يسرق أصدقاءهم، او يأخذ جزء من الاهتمام الذي يحصلون عليه، اويحصل على الوظيفة التي يتقدمون إليها... إلخ)



• ماذا يجب ان تفعل

لكي لا تتأذى من الرفض عليك أن تفهم بعض الحقائق عن الحياة. من المستحيل كسب حب الجميع بسبب الأسباب المختلفة الموضحة أعلاه وغيرها من الاسباب.



يجب أن تلتزم فقط بالأشخاص الذين يحبونك حقًا بدلًا من تضييع جهدك في محاولة للفوز بموافقة من لا يحبونك. لكي لا تشعر بالوحدة، فأنت بحاجة إلى عدد قليل من الأصدقاء المقربين الذين يحبونك حقًا وليس عشرات الأصدقاء الذين بالكاد يحبونك.



وأخيرا لا يوجد أحد مثالي. نعم قد تكون لديك بعض العيوب، ولكن في كثير من الحالات يكرهك الناس لأن هناك خطأ ما معهم وليس معك.

