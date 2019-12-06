وصفات ونصائح.. طرق سريعة وآمنة للتخلص من الدهون والوزن الزائد

يشعر الكثيرون، ممن يعانون السمنة، والوزن الزائد، بالإحراق نتيجة إحساسهم، بأن مظهرهم غير لائق، نتيجة للدهون، التي تؤثر على الشكل الخارجي لأجسادهم، فتتملكهم رغبة في الانطواء عن الآخرين، وهناك العديد من الأمور التي تتسبب في حدوث زيادة في الوزن، كالأنظمة الغذائية الغير صحية، وقلة الحركة، وعوامل وراثية، بجانب مجموعة من المسببات الأخرى.









ويمكن التخلص من الدهون والوزن الزائد، بمجموعة من النصائح، بالطرق المتبعة في عمليات التخسيس، وتقديم مجموعة من الوصفات، التي تجعلك تتمتع بجسم رشيق، وهناك مجموعة من النصائح للتخلص من الوزن الزئد بطرق آمنة وفعالة.





طرق سريعة وآمنة للتخلص من الوزن الزائد





تجزئة الوجبات الغذائية، على فترات، وتنعكس تلك على كمية الطعام المتناول، فعندما تُجزأ الثلاث وجبات الرئيسية لتُصبح ست وجبات صغيرة، وخاصة في الأطعمة السريعة كالباستا، والبيتزا، فهذا التقسيم يؤدّي إلى التخلّص من الإحساس بالجوع، وتنظيم عملية الهضم، إضافة إلى ارتفاع نسبة حرق السعرات الحرارية، ما ينعكس على كم الدهون، وتفتيتها وبطريقة آمنة يتم التخلص منها.





شرب كميات مناسبة من الماء





إن شرب كمية من الماء، بشكل كافي؛ يؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد، ويُحافظ على ندارة وصحة الجسم، وللوصول إلى ذلك يتم شرب كوبين من الماء في الصباح على الريق، إضافة إلى شرب كوبين أيضاً قبل البدء بتناول الوجبات الأساسية، وينصح بألا يقل كم المياه المتناول عن 8 أكواب، في اليوم الواحد.





المشي وممارسة الرياضة والتمارين





قلة الحركة، والجلوس في أماكن ثابتة لفترات طويلة، يؤدي إلى السمنة، ومشاكل زيادة الوزن، لذا ينصح بالاهتمام بالرياضة، وأداء التمارين الرياضية، كالمشي واستخدام الدرج للمشي بين الحين والآخر، للتخلص من الدهون المتراكمة وتفتيتها، ومع الوقت يقل معدل الزيادة في وزنك، وتزيد سرعة الحرق للسعرات الحرارية، فيقل الوزن، وينصح بممارسة الجري والسباحة ولعب كرة القدم.





تناول الخضرروات والفاكهة





هناك فوائد كبيرة وكثيرة، للخضروات والفاكهة، بصفتها أطعمة طبيعية، تعطي الجسم كل ما يحتاجه، من السعرات الحرارية الضرورية، دون زيادة في السعرات التي من الممكن أن تزيد من الجسم، وتؤدي إلى تراكم الدهون، لذا ينصح باستبدال الأطعمة السريعة، أو التي يتم تناولها خارج المنزل، لأنها غير صحية بشكل كبير، وتشكل خطراً على صحة الإنسان وعلى مظهره العام، وويمكن استبدالها بالخضر والفاكهة والطعام المنزلي.





نصائح.. تخلص من الوزن الزائد سريعا وبوصفات الطبيعية 100%





خليط الشوفان الطبيعي





الشوفان من الأعشاب الطبيعية، التي تستخدم في تفتيت الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن تحضير مشروب الشوفان، بمعلقتين من نخالة الشوفان، بجانب القرفة والعسل، وإضافة عصير الليمون، ويضاف إليهم كوب ماء ساخن، وتلقب المكونات مع بعضها البعض، وتناول في الصباح وقبل النوم، مباشرة للحصول على أفضل النتائج.





طريقة رائعة بالشاي الأخضر





نحضر مبشور الزنجبيل، ومعلقتين فشر رمان، مع النعناع، إضافة إلى كوب من الشاي الأخضر المغلي، ونضيف إليه جميع المكونات السابقة، ومع كل وجبة يتم تناول كوب من المستحضر، سواء وجبات أساسية، أو بين الوجبات، وهو يساعد على الإحساس بالشبع، ويساعد الجسم على حرق الدهون.





الليمون





نحضر مقدار 2 كوب عصير ليمون، وكوبين مياه، ويخلط المكونان، مع بعضهما البعض، وعن الاستيقاظ في الصباح، يتم شرب الوصفة على بطن فارغة، للحصول على نتائج باهرة.





3 نصائح إضافية فعالة وآمنة للتخلص من الوزن الزائد





تناول الطعام بتأني





أحد أسباب زيادة الوزن، هو تناول الطعام بسرعة، فالبتالي يتم الحصول على كميات كبيرة من الأطعمة، دون الإحساس بشبع، فالبتالي تزيد السعرات الحرارية، لذا ينصح بالتمهل أثناء تناول الأطعمة، لتشعر بالشبع بكميات قليلة.





الجمع بين الرياضة ونظام غذائي صحي





لخسارة الوزن، بشكل سريع وآمن، ينصح بالتزام نظلما غذائي صحي ومفيد، بعيداً عن الأنظمة الخاطئة، واتباع برنامج غذائي، يرتبط ببمارسة الرياضة، للوصول إلى وزن مثالي، والتخلص من الدهون والوزن الزائد في وقت مثالي.





النوم الكافي يخلصك من الوزن الزائد





ينام أصحاب الوزن الزائد، ساعات قليلة جداً وغير كافية لأجسادهم، فيشعرون بالأرق والاكتئاب، فيأكلون كميات كبيرة من الأطعمة، وبالتالي تزيد كمية السعرات الحرارية بالجسم، عكس الذين ينامون لساعات طويلة وكافية، فيقل الإحساس بالجوع، وبالتالي، يتم تناول الأطعمة بشكل قليل، فتقل السكريات بالجسم، وتتفتت الدهون ويتغير المظهر الخارجي للجسم.











