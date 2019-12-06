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زيدان: إسبانيول لا يستحق التراجع في الليجا لهذا المركز وإصابة هازارد "نكسة"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:48 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريق إسبانيول لا يستحق المركز الذي يحتله في ترتيب الليجا، وذلك قبل مواجهته غدَا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول غدًا السبت في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"إسبانيول لا يستحق التراجع إلى هذا المركز، هم يقدمون أداء جيدا ونحن نعلم ذلك".

وأضاف :"لا أرى أننا سنواجه الفريق الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، لو سمحنا لهم باللعب فسيتسببون لنا بالمتاعب".

وواصل :"إصابة اللاعبين أمر سلبي دائما، لكن هذا أمرٌ علينا التعايش معه، إصابة هازارد أخطر مما توقعناه، لكنني آمل بتعافيه وعودته قريبا، نفس الأمر ينطبق على مارسيلو وبيل، ولا أتمنى غياب أي لاعب، لكن حدوث الإصابات أمرٌ لا مفر منه".

وأوضح :"ليس هذا وقت الحديث عن سوق الانتقالات الشتوية، عندما يأتي وقتها، سنرى، أما الآن، سأبقى مع ما أملك من لاعبين".

وعن قلقه بسبب تراكم البطاقات لكاسيميرو قال :"يملك كاسيميرو 4 بطاقات صفراء ولا نستطيع القيام بشيء حيال ذلك، لو تحصل على بطاقته الخامسة، فسيغيب عن المباراة الموالية، هذا هو كل ما في الموضوع".

وأردف :" إصابة هازارد ضربة قوية لأنه كان في فترة رائعة، لقد بدأ بإظهار قدراته وجودته. إنها نكسة وأتمنى ألا تطول، لكن علينا المضي قدما".

وأشار :"ميندي تأقلم بشكل تام مع أجواء الفريق، ربما ما زال عليه تحسين لغته الإسبانية قليلا".

وأتم حديثه :"كلُ يومٍ أقضيه في تدريب ريال مدريد أعتبره مثل الهدية".
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