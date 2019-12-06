ببلوفر أبيض نسرين طافش تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة نسرين طافش، على التواصل بشكل دائم مع مُحبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت نسرين صورة جديدة، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية بلوفر مصنوع من قماش التريكو باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت سلسلة سلسلة بسيطة في رقبتها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.





مشاركة نسرين طافش فى مسلسل "مقامات العشق"



وعلى صعيد آخر ، يُشار أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية مشاركتها فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من إنتاج تلفزيون أبو ظبي،تأليف الكاتب محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.



مشاركة نسرين فى فيلم "نادي الرجال السري"



والجدير بالذكر أنَّ، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية مشاركتها في فيلم" نادي الرجال السري"،والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني،بيومي فؤاد، غادة عادل وحققت نسرين من خلاله نجاحًا كبيرًا، وحظي الفيلم على جائزة مجلة الدير جيست كأفضل فيلم كوميدي لهذا العام.

