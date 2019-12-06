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بالأرقام.. ابتعاد صلاح عن مستواه يقلق جمهور ليفربول

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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عبر جمهور نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح عن قلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ابتعاد المهاجم الدولي المصري عن مستواه خلال الشهر الماضي مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا و الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 من صفوف نادي روما الإيطالي :

لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي سجل هدف كل 91 دقيقة موسم 2017/18 وانخفضت النسبة الى هدف كل 148 دقيقة الموسم الماضي أما في هذا الموسم تراجعت النسبة الى هدف كل 169 دقيقة مع الفريق الأنجليزي.

‏في موسم 2017/18 كان محمد صلاح يُساهم بهدف او اسيست كل 70 دقيقة وبالموسم الماضي قلّت النسبة الى هدف او اسيست كل 109 وهذا الموسم تبلغ نسبة مشاركاته التهديفية كل 113 دقيقة، ‏صلاح ايضاً يعاني على مستوى خلق الفرص حيث في موسم 2017/18 كان يستغرق 47 دقيقة لخلق فرصة واحدة ثم تراجع طفيف بالموسم الماضي بفرصة كل 48 دقيقة ثم هذا الموسم بلغت فرصة واحدة يصنعها محمد صلاح كل 56 دقيقة.

ويستعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة نظيره فريق بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب بورنموث الدولي.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ماني ليفربول وصلاح ليفربول

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