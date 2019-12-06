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ماذا قال سولشاير عن مواجهة مانشستر سيتي في الديربي؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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سولشاير
سولشاير
علي نبوي
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أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على أهمية المواجهة التي ستجمع فريقه غدًا بمضيفه مانشستر سيتي في "الديربي" في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والتي ستقام على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

وأضاف سولشاير في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"ديربي مانشستر هي دائمًا مباريات خاصة ، لكن لا يمكننا القول أن الأمر أكثر أهمية ، إنه أكثر أهمية للجماهير ، بالطبع ، نحن مستعدون ، كان المشجعون رائعين في الملعب ونحن ذاهبون لسماعهم يوم السبت".

وتابع :"الثقة شيء غريب في كرة القدم في بعض الأحيان. يُمكنك الحصول على عروض ونتائج مثل التي حققناها مساء الأربعاء وقد ساعدتنا كثيرًا. أعلم أن اللاعبون سيكونون على هذا النحو غدًا أيضًا".

وواصل :"مانشستر سيتي أفضل مما كانوا عليه عندما كنت لاعباً ، كرة القدم تغيرت كثيراً المزيد من التدخلات و أصبحت المباريات تكتيكية أكثر والديربي يبقى هو الديربي".

وعن عدم تحقيق اليونايتد لنتائج جيدة أمام الفرق الأخرى مثلما يحقق أمام الكبار قال :"البريميرليج صعبٌ و قوي مهما كان المنافس. هذا إطراء للمنافسة بأن المباريات صعبة ونطاقها ضيق للغاية".

وأشار :" بول بوجبا لن يكون جاهزًا غدًا ، و كما قلت سابقاً أمل بأن نراه في عام 2019 ، أما أنتوني مارسيال عاد للتدريبات و هو جاهزًا للقاء الغد".

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