عاجل.. حفر خلسة يقود لكشف أثري كبير في ميت رهينة

بدأت صباح اليوم وزارة الآثار أعمال الحفر الأثري والعلمي في قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة والذي ألقت شرطة السياحة والآثار القبض عليه أمس متلبسا بالحفر خلسة داخلها وكشف النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.





صرح بذلك الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، مشيرًا إلى أن المعاينة المبدئية التي قام بها مفتشي آثار منطقة ميت رهينة أقرت أثرية الكتل المكتشفة وأوضحت أنها عبارة عن بلوكات من الجرانيت الوردي و الحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية.





وقد أسفرت أعمال التنقيب الأثري التي قامت بها بعثة اثرية من وزارة الاثار اليوم الكشف عن 19 كتلة اثرية ضخمة من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح، إله مدينة منف بالاضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني ونقوش اخري تصور الملك اثناء ممارسة طقس "الحب سد"، مما يدل علي ان هذه الكتل تمثل اجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.



