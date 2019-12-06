Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنيه الإسترليني يقلص المكاسب الأسبوعية خلال تعاملات اليوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:43 م
Advertisements
الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
وكالات
Advertisements
تراجع الجنيه الاسترليني بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.3132 دولار و84.58 بنس مقابل اليورو، لكنه مستقر قرب أعلى مستوى في عام ونصف العام.
 
استقر اليورو مقابل الدولار يوم الجمعة، على الرغم من أن العملة الأمريكية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر، إذ تتعرض لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي.

وشهد الدولار النيوزيلندي الذي عاود الارتفاع تعافيا قويا بفضل تجدد الإقبال على المخاطر نوعا ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية محلية.

ومقابل سلة من ست عملات، تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر عند 97.355.

واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.


وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، مما دفع الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سلة العملات الرئيسية سعر اليورو سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 15 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعة و نصف

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل الارتفاع مع تراجع الإسترليني واليورو

الجنيه الاسترليني يقفز أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-1-2019

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية اليوم

الجنيه الاسترليني يصعد أمام الدولار خلال تعاملات اليوم

اليورو يتراجع مقابل الدولار لأدنى مستوى في أسبوع

"اليوان "يسجل أدنى مستوى له في 11 عام بسبب مخاوف تباطؤ الإقتصاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status