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وزير الأوقاف: العمل ليس للفقراء فقط.. ولكن للأغنياء قبلهم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:13 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الناس لن تحترم دينك إلا إذا تفوقت في أمر دنياك، وهذا ما يعرف بالجهاد الدنيوي، موضحًا أن الجهاد البنائي هو الجهاد الأصعب الذي تبنى به المصانع والعمران.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الرحمة بالمنصورة، إلى أن الإسلام دين البناء والتعمير، وليس الهدم، والتخريب، منوهًا بأن ما تدعو إلى الجماعات المتطرفة من الهدم ليس من الإسلام في شيىء، مشددا على ضرورة مواصلة العمل وحركة البناء لتحقيق نهضة الأمة.

وأضاف أن خير الناس من يأكل من عمل يده، حيث أن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده، حيث كان داوود ملكا رسولا، وكان لديه من الملك ما يكفيه عن العمل، ولكنه كان يعمل لشرف العمل، مشددا على أن العمل ليس للفقراء فقط، ولكن للأغنياء قبل الفقراء.
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