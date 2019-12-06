حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوسين بعد قضاء ثلثي المدة

وذكرت المحكمة، في قضائها في الدعوى التي حملت رقم "٥٩٢٩٩"، واختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، والنائب العام، أن القانون أجاز الإفراج عن كل من أمضى بالسجن ثلثي مدة العقوبة، وفى حالة ما إذا كانت العقوبة هي المؤبد يشترط قضاء عشرين سنة، وتوافر فيه شرطي السلوك الحسن وقت تنفيذ العقوبة وانعدام خطورته على الأمن العام.





وتابعت المحكمة، أن المسجون الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المعتبرة، والمتمثلة عدم خطورته على الأمن القومى وكذلك حسن السير والسلوك، ولم تفرج عنه مصلحة السجون، يجوز له الطعن على القرار.



