Advertisements
Advertisements
Advertisements

عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام في عدد من دول العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
Advertisements
فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام
Advertisements
اعلن موقع downdetector المتخصص في الكشف عن اعطال المواقع، تعرض منصتي فيسبوك وإنستجرام، لعطل فني في جميع أنحاء العالم مساء أمس الخميس.

اشتكى مستخدمي الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستجرام في العديد من البلدان حول العالم، من عدم القدرة على تسجيل الدخول والوصول إلى الصفحات.

وفقا لـ downdetector، بدأت المشكلة أمس الخميس في حوالي الساعة 19.10 بتوقيت جرينتش، وتم رصد أكبر عدد من المشكلات المتعلقة بفيسبوك في الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وبيرو والبرازيل؛ بالإضافة إلى تعطل إنستجرام في الولايات المتحدة، البرازيل، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، هولندا، بولندا، إسبانيا وإيطاليا، وكذلك في روسيا.

وأبلغ 53 في المائة بين مستخدمي إنستجرام، عن مشكلات في موجز الأخبار، و 33 في المائة من عدم القدرة على تسجيل الدخول، و 12 في المائة من عدم قدرتهم على نشر "القصة - story".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيسبوك فشل تسجيل دخول فيسبوك عطل فني بفيسبوك تعطل فيس بوك إنستجرام

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 14 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عطل مفاجئ في "فيسبوك" و"انستجرام" و"واتساب" حول العالم

تعرف على سبب تعطل موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" في عدد من دول العالم

القصة الكاملة لعطل الفيس بوك وانستجرام

آخرهم اليوم.. عطل "فيس بوك" عرض مستمر حول العالم

عطل يضرب "انستاجرام" على نطاق واسع

مشاكل تقنية تضرب "تويتر" في معظم دول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status