عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام في عدد من دول العالم

اعلن موقع downdetector المتخصص في الكشف عن اعطال المواقع ، تعرض منصتي فيسبوك وإنستجرام، لعطل فني في جميع أنحاء العالم مساء أمس الخميس.





اشتكى مستخدمي الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستجرام في العديد من البلدان حول العالم، من عدم القدرة على تسجيل الدخول والوصول إلى الصفحات.





وفقا لـ downdetector ، بدأت المشكلة أمس الخميس في حوالي الساعة 19.10 بتوقيت جرينتش، وتم رصد أكبر عدد من المشكلات المتعلقة بفيسبوك في الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وبيرو والبرازيل؛ بالإضافة إلى تعطل إنستجرام في الولايات المتحدة، البرازيل، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، هولندا، بولندا، إسبانيا وإيطاليا، وكذلك في روسيا.

