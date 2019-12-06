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رسميا.. "النقل" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير المقبل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماما دون إقرار أي زيادات عليها، تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه جرى الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأوضح المركز أنه يجرى حاليا الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
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الكلمات المفتاحية

النقل القطارات الحكومة اسعار تذاكر القطارات

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