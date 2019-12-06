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إسماعيل مختار يفتتح "حريم النار" على الطليعة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتاح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الجديد " حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الفنانين والمسرحيين وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يستمر العرض يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

يذكر أن العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
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