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البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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بورصة باريس
بورصة باريس
وكالات
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تعافت البورصات الأوربية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليسجل 403.6 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7159.9 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني  بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 13093.3 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 5820.2 نقطة.

واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1108 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر كاك مؤشر ستوكس البورصات الأوربية

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