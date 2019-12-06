"بيطري" المنيا: مصادرة 227 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر



شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 4 مراكز، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 7 محاضر فى (أبوقرقاص والمنيا وسمالوط وبنى مزار) بإجمالى 227.5 كجم لحوم للذبح خارج المجازر، حيث تم تحرير 3 محاضر بمركز المنيا بواقع 58 كجم، ومحضرين بمركز بنى مزار بواقع 20 كجم، ومحضرًا بمركز أبوقرقاص بإجمالى 147 كجم لحوم بقرى ومحضرا ً آخرا ً بمركز سمالوط بواقع 2.5 كجم لحوم ماعز، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



