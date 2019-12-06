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خبير اقتصادي: السيسي عازما على إعادة البريق للقطاع الصناعي (فيديو)
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن حجم الأموال التي استفاد منها القطاع الصناعي تبلغ نحو 432 مليار جنيه، وتم توجيههم إلى 182 ألف مصنع.
وأشار "الشافعي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن مبادرات الحكومة لدعم القطاع الصناعي أفادت الدولة، وحركة الاقتصاد بشكل عام، فضلا عن تقليل حجم الواردات، وزيادة حجم الصادرات.
ولفت إلى أن انخفاض معدلي التضخم والبطالة ساهم في تحسين صورة الوضع الاستثماري في مصر لدى المستثمر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي عازما على إعادة البريق للقطاع الصناعي، وجعلها قاطرة التنمية في مصر، مضيفا أن الحكومة تستهدف العمل على إزالة نقاط التعثر التي تواجه المستثمرين.
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