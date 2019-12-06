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"بضفرتين "..صبا مبارك تغازل جمهورها بلبس شتوي على "إنستجرام" (صورة)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ",


وظهرت "مبارك"، وهي  ترتدي بلوزة شتوي ناصعة البياض، مفتوحة من الأعلى واعتمدت على ضفيرتين في تسريحتها ومكياج هادئ مما أظهر جمالها، وكانت مبتسمة ابتسامه رقيقة، وتضع هاتفها أمامها.


وعلقت "صبا"  على الصورة قائلة: "أنتم السبب اللي بيخليني أفتح الموبيل كل ساعة، بحبكم كلكم".


وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الجمهور وقاموا بالتفاعل معها حيث علق أحدهم، ضحكتك سعادة لحالها "، وأضاف أخر ربنا يحميكي يبنت الأكرمين، ما الطفك، نفسي تعملو جزء جديد في حكايات بنات.،حلى الجدايل ع الخصر المايل تسوي عربنا وكل القبايل ".


يشار إلى أن" صبا" ممثلة أردنية، ولدت في السعودية وتكون ابنه الفنانة الفلسطينية "حنان الآغا" ولقبت "ماسة الدرامة المصرية، " وبلقيس الشاشة العربية ".


ويذكر أنه قامت بالعديد من الأعمال السينيمائة والدرامية منها، مسافر حلب اسطنبول، الثمن، الراهب، مملكه النمل وغيرها من الأعمال الرائعة.


قامت أيضا بالكثير من الأعمال التلفزيونية أشهرها" مسلسل حكايات بنات ١،٢". وتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقياً الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، ومسلسل فؤش مع الفنان أحمد صلاح حسني.

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الكلمات المفتاحية

ناو صبا مبارك

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