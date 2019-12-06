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برلين تحتضن العرض الخاص لفيلم Jumanji الجديد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
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أبطال الفيلم
أبطال الفيلم
أحمد جمال أحمد
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احتضنت العاصمة الألمانية برلين العرض الخاص لفيلم Jumanji، بحضور نجوم وصناع الفيلم بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونقلت صحيفة ديلي لقطات جلسة التصوير الرسمية لأبطال الفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Jumanji: The Next Level، وكان منهم النجم جاك بلاك والنجمة كارين جيلان.

ويأتي ذلك بعد أن احتفل النجم الكبير دوين جونسون الشهير بالصخرة، بالعرض الخاص للجزء الجديد من سلسلة أفلام جومانجي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويعمل حاليا دوين جونسون للتحضير لعمله السينمائي القادم، حيث سبق ونشر "الصخرة"، صورة على حسابه الخاص على موقع انستجرام أكد بها تجسيده لشخصية بلاك أدام، التي تعد واحدة من شخصيات القصص المصورة التابعة لقصص DC وعالم سوبرمان وباتمان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرها دوين جونسون، وكانت عبارة عن "أرت وورك"، تصميم غير رسمي لجونسون في الشخصية.

وكان الخبر الأهم، هو تحديد جونسون للعام الذي سيطرح به فيلم بلاك ادام، وذلك بحلول عام 2021 المقبل وتحديدا في يوم 22 من شهر ديسمبر خلال هذا العام، حيث سيتم توظيفه ضمن أحداث فيلم "شزام" الذي سبق طرحه.

وفي الوقت الحالي، تحتفل شركة انتاج أفلام القصص المصورة DC بنجاح أحدث أفلامها، فيلم جوكر، للنجم الكبير خواكين فينيكس، الذي يعتبر من ضمن عالم شخصيات سوبرمان وبات مان أيضا.

وتحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.

ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.

وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.
ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.

وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.

وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.
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