Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل 3 جنود جراء سقوط طائرة هليكوبتر في أمريكا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
Advertisements
سقوط طائرة هليكوبتر
سقوط طائرة هليكوبتر
وكالات
Advertisements

سقطت طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك، صباح اليوم الجمعة، في وسط ولاية مينيسوتا الأمريكية، حسبما أعلن حاكم الولاية تيم والز.

 

وقال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، إن الحادث أدى إلى مقتل كل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم ثلاثة، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

 

وقد أفاد حاكم مينيسوتا، بأن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب "رويترز".

 

وأضاف: "عند الساعة 1400 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا طراز بلاك هوك يو اتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

 

وتابع "أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة".

 

وفي وقت سابق، قال الحرس الوطني الأمريكي على "تويتر" يوم الخميس إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

 

وأضاف الحرس الوطني في تغريدة أن الطائرة وهي من طارز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقد الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل 3 جنود طائرة هليكوبتر أمريكية سقوط طائرة هليكوبتر أمريكا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 21 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 22 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 10 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 22 جنديًا في الجيش الأمريكي في تدريب سنوي بكاليفورنيا

الدفاع الأمريكية تعلن مقتل جندي أمريكي في العراق

أبرز 10 معلومات عن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

بعد سقوط الإثيوبية.. الصين تعلق استخدام "الطراز المنكوب"

سقوط طائرة على متنها 136 راكبًا في نهر بولاية فلوريدا الأمريكية

6 قتلى بتحطم مروحية عسكرية في المكسيك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status