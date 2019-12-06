مقتل 3 جنود جراء سقوط طائرة هليكوبتر في أمريكا

سقطت طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك، صباح اليوم الجمعة، في وسط ولاية مينيسوتا الأمريكية، حسبما أعلن حاكم الولاية تيم والز.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، إن الحادث أدى إلى مقتل كل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم ثلاثة، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وقد أفاد حاكم مينيسوتا، بأن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب "رويترز".

وأضاف: "عند الساعة 1400 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا طراز بلاك هوك يو اتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

وتابع "أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة".

وفي وقت سابق، قال الحرس الوطني الأمريكي على "تويتر" يوم الخميس إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وأضاف الحرس الوطني في تغريدة أن الطائرة وهي من طارز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقد الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي وفقًا لوكالة سبوتنيك.