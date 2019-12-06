عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

كشف النادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك عقب رحيله عن صفوف ناديه.





رحيل النقاز عن صفوف الزمالك





وأعلن حمدي النقاز عبر حسابه الخاص منذ عدة أيام عن فسخ تعاقده رسميا مع نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة منذ 4 شهور.





النقاز يلمح إلى عودته إلى الدوري المصري





وكان النقاز قد ألمح إلى أن هناك نادي مصري يلعب في بطولة إفريقية دخل في مفاوضات معه عقب رحيله عن نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وربط الجميع تصريحات حمدي النقاز وبين أنه يلمح إلى اقتراب انضمامه إلى النادي الأهلي في الشتاء القادم.





موقف الأهلي من ضم النقاز





وأكد مصدر خاص بالنادي الأهلي أن النادي لا يريد التعاقد مع حمدي النقاز خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





كما أشار المصدر إلى أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع حمدي النقاز لضمه في يناير القادم ولن يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب.





موعد مباراة الأهلي القادمة





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري



