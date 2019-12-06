هل يضحي ريال مدريد بنجمه من أجل مبابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قد يكون مفتاح الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن كيليان مبابي يعتبر من أهم الأسماء التي يطمح ريال مدريد في التعاقد معها، حيث أصبح حلم إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي هو التعاقد مع النجم الفرنسي ويشاركه الرأي بكل تأكيد زين الدين زيدان مدرب الملكي الذي لم يخفي حبه وإعجابه بنجم باريس سان جيرمان.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان معروف عنه عدم التفريط في نجومه ويعتبر كلا من نيمار دا سيلفا وأدريان رابيو وفيراتي مثالاً حياً على هذا الأمر ولكن هناك مخرج لهذه الأزمة وهو فينيسيوس جونيور.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس جونيور قد يكون مفتاح انضمام مبابي للميرنجي، فليوناردو االمدير الرياضي لباريس سان جيرمان معجب بشدة بإمكانيات اللاعب ومتأكد من أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في المستقبل القريب لذلك يرغب في التعاقد معه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترغب في إدراج فينيسيوس جونيور في صفقة انتقال نيمار الصيف الماضي لريال مدريد ولكن إدارة المرينجي رفضت. ولكن الأمور تغيرت هذا الموسم، فبالرغم من إيمان إدارة ريال مدريد بقدرات فينيسيوس جونيور إلا أن زيدان لا يؤمن بذلك، حيث شارك فقط هذا الموسم مع الفريق في 448 دقيقة أي فقط 26.2% من إجمالي عدد دقائق المباريات ولم يلعب في آخر ثلاثة لقاءات للمرينجي.



