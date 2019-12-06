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برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم الدوري البرازيلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:37 ص
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جوسيب بارتوميو
جوسيب بارتوميو
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعب وسط فلامنجو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل بعد تراجع أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وترغب إدارة نادي برشلونة الإسباني في العودة لمنصة التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب عدة سنوات عن اللقب الأوروبي، لذي يستهدف جوسيب بارتوميو رئيس النادي التعاقد مع بعض الصفقات القوية من أجل معاونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحقيق اللقب.

برشلونة يستهدف نجم فلامنجو البرازيلي:

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات رينير جيسوس كارفالهو لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإسباني يتابع "كارفالهو" بشكل مستمر للتعرف علي إمكانياته الفنية وقدراته البدنية قبل التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع النادي البرازيلي من أجل التعاقد معه.

عقبة تهدد انتقال "كارفالهو" لبرشلونة:

ويواجه نادي برشلونة عائقا في حسم التعاقد مع كارفالهو، حيث قد تصل قيمة الصفقة لـ 70 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم قد ترفض إدارة النادي الكتالوني دفعه خاصة وأنه يعد مبلغ كبير بالنسبة للبرسا.

ويرتبط "كارفالهو" بعقد مع النادي البرازيلي يمتد حتي 2024.

ويحظي اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، بعد تألقه مع فلامنجو وقيادته للتتويج بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

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