عالم أزهري يضع روشتة للوقاية من "الحسد"

وأضاف "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمي، ببرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، أنه عند الضيق نقول: "بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على ديني، اللهم راضني بقضائك حتى لا أحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت"، مثلما كان يفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا على ضرورة المواظبة على الأذكار، بعد تأدية الفرائض، وحسن التوكل على الله.





وأضاف أنه يجب أن يكون المسلم على الوضوء الدائم، وقراءة المعوذتين باستمرار، وقول: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ".



كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، طريقة او روشتة للحماية من آثار الحسد، قائلًا: "أول ما تلاقي صدرك قفل اعرف إنك اتعرضت لابتلاء سواء عين أو شيء آخر".