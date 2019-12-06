Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
Advertisements
جرار
جرار
Advertisements
كشف المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أهمية جرارات القطارات جديدة الأمريكية الصنع، التى وصلت الخميس إلى ميناء الإسكندرية، قائلًا: "هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها".

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد، وهذا سينعكس على انتظام 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة، ولن يوجد بها أعطال.

وأوضح أن 40 جرارًا جاهزين للشحن لمصر الآن، وستستلم مصر كل أول شهر 10 جرارات، لحين انتهاء صفقة الحصول على 110 جرارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قطارات جرارات السكك الحديدية الاسكندرية

أخبار تهمك

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 15 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة السكة الحديد يفاجئ ورش الفرز بالقاهرة لتفقد استعدادات عيد الأضحى

تأثر حركة قطارات الصعيد بعد حادث "القطار المنكوب" بمحطة رمسيس

أحمد موسى: "الجرار اللي عمل الحادث بقاله 35 سنة في الخدمة وكندي الصنع"

"الوزراء": 56 مليار جنيه أنفقت على تطوير السكة الحديد منذ 2014

"رسلان" يكشف جهود تطوير السكك الحديدية (فيديو)

وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status