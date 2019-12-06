تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة



وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد، وهذا سينعكس على انتظام 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة، ولن يوجد بها أعطال.





وأوضح أن 40 جرارًا جاهزين للشحن لمصر الآن، وستستلم مصر كل أول شهر 10 جرارات، لحين انتهاء صفقة الحصول على 110 جرارات.



كشف المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أهمية جرارات القطارات جديدة الأمريكية الصنع، التى وصلت الخميس إلى ميناء الإسكندرية، قائلًا: "هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها".