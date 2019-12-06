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باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه صدمة إلى ريال مدريد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان سيبذل قصارى جهوده من أجل إقناع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي بتجديد عقده من أجل التصدي لرغبة ريال مدريد القوية في ضمه عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع le10sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان يعلم جيدًا رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الاستسلام وتقديم عرض مغرٍ لمبابي من أجل إقناعه بالبقاء.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العقد الجديد الذي سيقدمه باريس سان جيرمان لمبابي سيجعله صاحب ثاني أكبر راتب في العالم بعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه من المتوقع أن يأخذ مبابي وقته في التفكير في عرض باريس سان جيرمان الجديد خصوصًا في ظل إصرار زيدان على ضمه لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمطلوب بقوة في ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن رغبة برشلونة القوية في التعاقد مع مبابي بأي شكل من الأشكال.

وأكد إدواردو إندا أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 120 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي والذي يطمح باريس سان جيرمان في التعاقد معهما.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن مبابي رفض حتى الآن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان علمًا بأن العقد الحالي ينتهي في صيف عام 2021 ويعتبر ريال مدريد أبرز الراغبين في ضمه.

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