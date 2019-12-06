قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية، اليوم الجمعه صوب ملعب السلام بالقاهرة، حيث يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.





ويستعرض الفجر الرياضي فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا:



