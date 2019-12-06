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شاهد.. أول ظهور للراقصة "جوهرة" بعد فضيحة "الفيديوهات الإباحية"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:07 ص
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الراقصة جوهرة في البرنامج
الراقصة جوهرة في البرنامج
جرجس ميلاد
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تعرضت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة في مصر بإسم "جوهرة" لفضيحة أثارت الجدل، بعد تداول فيديوهات إباحية لها برفقة أحد الأشخاص واعدها بالزواج، اختفت على اثرها لأيام، ولكنها عاودت الظهور بفيديو جديد، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو من برنامج "الأجرة ورا"، ونشرت جوهرة لينك الحلقة وطلبت من جمهورها إبداء رأيهم.

يشار إلى أن انباء تداولت عن إلقاء القبض على "جوهرة" بعد الفيديوهات الإباحية، ولكن مصدر أمنى نفى تلك الأنباء، وأكد أن الراقصة لم يتم ضبطها لا هى ولا من ظهر معها فى الفيديوهات.

وتقوم فكرة البرنامج التى شاركت فيه، على استضافة أحد النجوم، داخل سيارة ملاكي، وإجراء حوار معهم، يتخلله فقرات من الرقص على الاغاني المتنوعة.

وفي بداية العام الحالي، صدر حكم بحبس جوهرة عامًا مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور"، على إثر الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وتقدّمت الراقصة الروسية بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها، لتصبح مهددة بالسجن، وهو ما دفعها للهروب خارج مصر حتى لا تنفذ الحكم، لكنها نفت هروبها، وأكدت أن اختفاءها كان بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث.
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فيديوهات الراقصة جوهرة راقصة روسية الراقصة جوهرة

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