دانيال كريج يقوم للمرة الخامسة والأخيرة بدور جيمس بوند

يقوم الممثل دانيال كريج بدور العميل السري البريطاني الشهير 007 للمرة الخامسة والأخيرة في فيلم (نو تايم تو داي) أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.





ولم يكشف الممثل وبقية أفراد طاقم الفيلم المرتقب، وهو الخامس والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند، والمقرر عرضه في أبريل نيسان 2020 تفاصيل تذكر لدى ظهورهم في برنامج (جود مورنينج أمريكا) على قناة (إيه.بي.سي) يوم الأربعاء مع عرض أول مقتطف إعلاني من الفيلم. لكنهم أكدوا أنه آخر ظهور لكريج في أفلام جيمس بوند.





وقال رامي مالك المشارك في بطولة الفيلم مخاطبا كريج ”هذا الفيلم مفعم بالمشاعر بشكل خاص ولن يُنسى خاصة وأنه فيلمك الأخير“.





وأضاف مالك ”أنت خالد مثل هذه الأفلام، قمنا بعمل رائع وكان رائعا لنا جميعا أن نعمل معك“.





وصمت كريج عندما سُئل عن شعوره‭‭‭ ‬‬‬بشأن ظهوره الأخير لكنه قال عن عمله في فيلم (نو تايم تو داي) ”المفاجأة الأكبر كانت كم السعادة الذي شعرت به وفرصة العمل مع كل هؤلاء الرائعين“.





وتضمن المقتطف الإعلاني للفيلم الذي أخرجه كاري فوكوناجا العديد من المشاهد التي اشتهرت بها أفلام جيمس بوند مثل مطاردات السيارات والانفجارات.





وكشف كذلك عن عميلة سرية جديدة للمخابرات البريطانية وهي الكابتن مارفل ستار التي تقوم بدورها الممثل لاشانا لينش.





ويقول المنتجون إن الفيلم الجديد يحكي عن تقاعد بوند في جاميكا بعد أن ترك الخدمة إلى أن يطلب صديق قديم يعمل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مساعدته.