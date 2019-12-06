نجم المنتخب السعودي يعلق على التأهل لنهائي كأس خليجي

أبدى عبدالله الحمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والمنتخب السعودي، سعادته البالغة عقب التأهل لنهائي كأس الخليج العربي.





وقدم الحمدان، شكره للجهاز الفني واللاعبين على الأداء القوي والذي بذله الفريق ليحقق التأهل للمباراة النهائية على المنتخب القطري، مُنظم البطولة.





وقال الحمدان، خلال تصريحات عقب المباراة، "ألف مبروك لجماهير الوطن يستاهلوا إنجاز التأهل للنهائي، ويعطيهم العافية الأشقاء في منتخب قطر لم يقصروا، وتأهلنا بتوفيق من رب العالمين، وعقبال الكأس".





وتوج عبد الله الحمدان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وقطر، التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في نصف نهائي البطولة.





وأحرز الحمدان هدف اللقاء الوحيد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 28.





وكان الحمدان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج.





وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.