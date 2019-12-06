وزيرة التضامن الاجتماعي ومشاهير الفن والإعلام يحتفلون بتوقيع هشام سليمان "100 نصيحة ونصيحة"(صور)

نظمت دار نهضة مصر للنشر، مساء الخميس، حفل توقيع لكتاب "100 نصيحة ونصيحة" للمنتج هشام سليمان، رئيس قنوات "dmc، وذلك في أحد فنادق الجيزة بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة.





ويعد الكتاب هو العمل الثالث للمنتج السينمائي هشام سليمان بعد كتابيه "حدث بالفعل" و"نهارك سعيد يومك بيضحك".





"100 نصيحة ونصيحة" يقول عنها الكاتب: "تضم نصائح من خلال خبرات وأحداث حصلت معي، والعائد سيكون لإحدى المؤسسات الخيرية".





ودعا المنتج هشام سليمان، قراءه في ختام الكتاب لمشاركته بالنصائح التي تعلمها خلال حياته.