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موعد مباراة سموحة وشباب العبور اليوم الجمعة 6-11-2019 بكأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:27 ص
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سموحة
سموحة
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حسام حسن المدير الفني، لخوض مباراة سهلة نسبيًا أمام شباب العبور، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويستضيف سموحة نظيره شباب العبور، على ملعب الإسكندرية اليوم ضمن منافسات كأس مصر، طامحًا في تحقيق الفوز والابتعاد عن مفاجأت الكأس القاتلة.

وكان سموحة، حقق فوزًا مؤخرًا على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة وشباب العبور بكأس مصر

ويلتقي سموحة مع العبور، في الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

حيث تُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات كأس مصر والمسابقات المحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ العميد حسام حسن مدرب سموحة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع . كريم يحيى ، محمد كوفى ، يوسف ديوب ، أحمد أبوالفتوح .

خط الوسط : أحمد حمص ، محمود حليمو ، محمد نادى ، شريف رضا .

خط الهجوم : حسام حسن ، رونالد وانجا .

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